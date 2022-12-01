Фінансові новини
- |
- 01.12.22
- |
- 00:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Канада розмістила облігації для допомоги Україні на $370 млн
21:39 30.11.2022 |
---
Уряд Канади успішно завершив розміщення п'ятирічних облігацій для підтримки суверенітету України - Ukraine Sovereignty Bond - на суму 500 мільйонів канадських доларів (близько $370 млн).
Як повідомляє Міністерство фінансів Канади, облігації на суму 50 мільйонів канадських доларів придбали громадяни, решту викупили внутрішні і міжнародні інституційні інвестори, різні урядові організації та міжнародні офіційні установи, у тому числі центральні банки.
Облігації повністю забезпечені кредитним рейтингом Канади ААА та мають номінал від 100 доларів. Ставка за ними складе 3,245% річних. Термін погашення облігації настане 24 серпня 2027 року - у День Незалежності України - тоді власники облігацій отримають повне погашення своїх початкових інвестицій
Отримані від розміщення облігацій кошти буде перераховано Україні у вигляді позики через рахунок, яким керує Міжнародний валютний фонд (МВФ).
У канадському Мінфіні зауважують великий попит на ці облігації як з боку канадських, так і від іноземних інвесторів.
"Облігація суверенітету України є доповненням до прямої фінансової допомоги уряду Канади Україні на 2022 рік у розмірі 2 мільярдів доларів, яку вже виплачено. Фінансова допомога Канади, включаючи цей випуск облігацій, становить 2,5 мільярда доларів", - зазначається у повідомленні.
Крім того, Канада окремо виділила понад 2,5 мільярда доларів на військову, гуманітарну та іншу допомогу Україні. Таким чином, загальна допомога Канади Україні перевищує 5 мільярдів канадських доларів.
Як повідомлялося, наприкінці жовтня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на XXVII трирічному Конгресі українських канадців оголосив, що уряд країни випустить спеціальні п'ятирічні облігації - Ukraine Sovereignty Bonds - для фінансової підтримки України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Єврокомісії розповіли деталі пропозиції про трибунал за злочини РФ в Україні та використання заморожених активів
|У посольстві України в Мадриді вибухнула «поштова бомба», постраждав співробітник
|Столтенберг озвучив умову для членства України в НАТО
|ЄС пропонує створити спецсуд для розслідування злочину агресії Росії - фон дер Ляєн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Нд