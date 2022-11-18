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АНАЛІТИКА

У Швеції виявили на «Північних потоках» залишки вибухівки

11:02 18.11.2022 |

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Шведські правоохоронці підтверджують, що вибухи на газопроводах "Північниий потік-1" та "Північний потік-2" сталися внаслідок диверсії - поблизу місця злочину виявили залишки вибухової речовини.

Про це повідомляє пресслужба Поліції безпеки Швеції.

"Розслідування показує, що йдеться про серйозну диверсію. Під час огляду місця злочину, проведеного на місці в Балтійському морі, були задокументовані значні пошкодження газопроводів внаслідок вибухів. Було здійснено кілька вилучень. Під час проведених досліджень на кількох вилучених сторонніх предметах виявлено залишки вибухівки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі тривають розширені аналізи для встановлення точніших висновків щодо інциденту. Досудове розслідування має показати, чи можна комусь вручити підозру, а згодом притягнути до відповідальності, додали у відомстві.

Нагадаємо, 26 вересня на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

Як повідомлялося, поліція Данії заявила, що попереднє розслідування пошкоджень двох ниток газопроводу "Північний потік" у данській частині Балтійського моря свідчить, що витоки газу були спричинені потужними вибухами. Поліція Швеції також знайшла підтвердження вибухів на газопроводах системи "Північний потік".

В ЄС офіційно не звинувачували Росію у причетності до організації вибухів на газогонах, однак не відкидали такої можливості.

Своєю чергою російський президент Владімір Путін називав бенефіціарами диверсій на "Північних потоках" США, Україну та Польщу, перед цим він звинувачував у підриві цих газогонів "англосаксів". Росія також викликала дипломатів Німеччини, Данії та Швеції через недопуск її представників до розслідування диверсій на газопроводах "Північного потоку". Згодом Росія звинуватила Велику Британію у підривах на "Північних потоках".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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