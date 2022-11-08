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АНАЛІТИКА

Іноземні інвестори подали понад 370 запитів на платформу Advantage Ukraine

13:32 08.11.2022 |

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На інвестиційну платформу Advantage Ukraine за два місяці з моменту запуску надійшло більш ніж 370 запитів від потенційних інвесторів.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Понад 100 запитів було отримано від стратегічних та портфельних інвесторів США, Великої Британії, Німеччини, Данії, Бельгії, Республіки Корея та інших країн.

Як зазначили у міністерстві, у рамках Advantage Ukraine інвестори першочергово цікавляться інноваціями та технологіями, агропромисловим комплексом, видобутком корисних копалин, інфраструктурою, промисловістю, логістикою, а також енергетикою та оборонною промисловістю.

Для стимулювання притоку інвестицій відомтсво працює з міжнародним партнерами над механізмом страхування військових ризиків та щодо залучення боргового фінансування від МФО для реалізації інвестиційних проектів.

"Незважаючи на напружену військово-економічну ситуацію, переважна більшість потенційних інвесторів розуміють невідворотність євроатлантичної інтеграції України і вже зараз готові розглядати проекти в секторах, які традиційно мають глобальні конкурентні переваги, або спрямовані на повоєнну відбудову України" - зазначив заступник міністра Олександр Грибан.

Проектна команда Advantage Ukraine працює за підтримки Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України". Вона обробляє запити іноземних інвесторів, надає професійні консультації та аналітичну підтримку вітчизняним компаніям, котрі прагнуть залучити акціонерний або борговий капітал.

Відповідно до статистики advantageukraine.com, за два місяці роботи платформу відвідали десятки тисяч користувачів зі 140 країн світу, більшість з них - з країн "Великої сімки".
За матеріалами: Економічна правда
 

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