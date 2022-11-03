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АНАЛІТИКА

Із одеських портів вийшло ще сім суден з українською агропродукцією

11:03 03.11.2022 |

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У четвер, 3 листопада, з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вийшло 7 суден з 290 тис. тонн української агропродукції до країн Азії та Європи.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Серед них Esentepe з 29 тис. тонн насіння соняшника до Оману та Key Knight з 67 тис. тонн кукурудзи для Китаю.

Загалом із 1 серпня 430 суден експортували 10 млн тонн українського продовольства до країн Африки, Азії та Європи.

У відомстві наголосили, що в жовтні обсяги експорту могли б бути вищими на 30-40%, якби Росія штучно не блокувала інспекції в Босфорі.

Напередодні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про відновлення роботи "зернового коридору" після того, як Росія вирішила відновити участь у чорноморській зерновій ініціативі. У Міноборони РФ заявили, що за сприяння ООН та Туреччини Росія отримала "письмові гарантії від України щодо невикористання зернового коридору для ведення бойових дій".

Нагадаємо, 31 жовтня Міноборони Росії заявило про припинення руху суден "зерновим коридором" із Стамбулу до українських портів, оскільки цей коридор нібито використовується у військових цілях.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує виконання зерної ініціативи в рамках домовленостей з ООН і Туреччиною і сподівається, що сторони-партнери "заспокоять" риторику РФ, яка оголосила про вихід із "зернової угоди".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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