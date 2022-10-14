Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Німецькі слідчі сфотографували руйнування "Північних потоків" і вважають, що це вибухівка - ЗМІ

22:12 14.10.2022 |

---

 

Німецьким слідчим вдалося зробити фотографії за допомогою підводного дрона Бундесверу, які показують масштаби руйнувань на газопроводах "Північний потік".

Про це повідомляє ARD, пише "Європейська правда".

За інформацією джерел телеканалу в урядових колах, на фотографіях видно пробоїну діаметром вісім метрів. Слідчі вважають, що таке могло бути лише внаслідок застосування вибухівки.

Загалом два газопроводи "Північний потік-1" і "Північний потік-2" зруйновані в чотирьох місцях, кожна труба має по два отвори.

Поліція передала фотографії федеральному прокурору, який кілька днів тому розпочав розслідування щодо "спричинення вибуху вибухового пристрою", "антиконституційного саботажу" та "справи особливої важливості".

Як відомо, у Європі вважають інциденти на гілках російського газопроводу наслідком умисних дій. Президент США Джо Байден назвав пошкодження російських газогонів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" свідомим актом диверсії, що стало першою подібною заявою американської сторони.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,5337
  0,0969
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8143  0,07 0,18 41,0018  0,10 0,25
EUR 38,1964  0,05 0,12 39,6607  0,14 0,35

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес