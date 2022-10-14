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АНАЛІТИКА

«Укртелеком» Ахметова передав військовим авіаційні комплекси "Валькірія"

12:30 14.10.2022 |

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«Укртелеком» Ахметова передав військовим авіаційні комплекси "Валькірія"

 

Компанія "Укртелеком" замовила виробництво значної кількості безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) "Валькірія" і вже передала українським військовим перші три з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Вже від сьогодні "Валькірії" почнуть виконувати бойові завдання на фронті.

Крім цього команда АТ "Укртелеком" докладає максимум зусиль, щоб забезпечити безперебійний зв'язок нашим захисникам - Збройним силам України, державним органам, бізнесу та всім українцям. Рівень доступності інтернет-сервісів - близько 90% населених пунктів довоєнного покриття.


"Для нас важливо допомагати Україні, українській армії захистити суверенітет нашої країни та перемогти, а українцям - вижити та вистояти. Це чітка і незмінна позиція нашого головного акціонера й інвестора Ріната Ахметова, яку ми в Укртелекомі всіляко підтримуємо і втілюємо в життя кожен день. "Укртелеком" системно допомагав і буде допомагати українській армії. Ми вже спрямували близько 50 млн грн на підтримку боєздатності наших захисників. І тепер передаємо українській армії першу партію обладнання українського ж виробника - три комплекси "Валькірія". Разом до перемоги", - прокоментував передачу безпілотників генеральний директор АТ "Укртелеком" Юрій Курмаз.

З початку повномасштабної війни компанія "Укртелеком" придбала та передала вже майже 3 тисячі тактичних аптечок, 4 тисячі медичних турнікетів, 2 тисячі кровоспинних бандажів та пов'язок, 50 нош, 23 генератори, понад 180 рацій, понад 100 активованих та придатних для безперебійного користування супутникових телефонів, а також багато інших необхідних речей та обладнання для потреб наших захисників. 171 автомобіль компанії переданий нашим військовим.
У лавах ЗСУ захищають українську землю майже 350 співробітників "Укртелекому".

Допомога організована "Сталевим фронтом Ріната Ахметова": від самого початку повномасштабної його війни бізнеси об'єднали зусилля у допомозі захисникам України. У рамках ініціативи "Сталевий фронт" вони вже направили на допомогу Україні у війні з Росією понад 3 млрд грн.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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