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Сан-Хосе визнано найдорожчим містом у США, Нью-Йорк посів лише 5-е місце - дослідження
22:05 03.10.2022 |
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Відразу п'ять міст Каліфорнії увійшли до десятка найдорожчих для життя місць у Сполучених Штатах, а два з них - Сан-Хосе та Сан-Франциско - навіть обійшли у рейтингу Вашингтон і Нью-Йорк, випливає з дослідження компанії Doxo, заснованого на аналізі даних Бюро перепису населення США.
У дослідженні враховувалися обов'язкові щомісячні платежі - іпотека, оренда житла, комунальні платежі, платежі з автокредитів, оплата послуг зв'язку і страховки.
Домогосподарства в Сан-Хосі щомісяця витрачають на ці потреби $3,151 тис. - це на 66,8% вище, ніж середній показник у країні, що становить $1,889 тис. на місяць, або $22,668 тис. на рік.
Сан-Франциско посів у рейтингу друге місце, Вашингтон - третє із показником $2,767 тис., Нью-Йорк - п'яте ($2,674 тис.), пропустивши на четвертий рядок ще один каліфорнійський мегаполіс - Лос-Анджелес. До десятка найдорожчих американських міст також увійшли Сан-Дієго, Бостон, Сіетл, Ріверсайд та Денвер.
Тим часом найдоступнішим містом із 50 найбільших у США виявився Баффало - обов'язкові щомісячні платежі мешканців цього міста, розташованого неподалік Ніагарського водоспаду, склали в середньому $1,603 тис., що на 15,1% нижче за середній показник у країні.
Друге місце посів Піттсбург ($1,689 тис.), третє - Клівленд ($1,709 тис.).
Як показують дані дослідження, найбільш доступні для життя міста розташовані на півдні та Середньому Заході США.
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