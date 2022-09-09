На аукціоні продали дозволи для розробки п’яти закарпатських родовищ

На Закарпатті з аукціону продали дозволи для розробки 5 закарпатських родовищ, очікується, що від їхнього продажу в бюджет надійде понад 9 мільйонів гривень.

Про це на сайті Закарпатської ОВА повідомив перший заступник голови ОВА Мирослав Білецький, передає Укрінформ.

"У системі Prozorro відбувся аукціон на продаж дозволів на використання надр. Його проводила Державна служба геології та надр України. Спеціальні дозволи на користування надрами розіграли по 5 із 6 представлених закарпатських лотів," - повідомив Білецький.

Він уточнив, що йдеться про Зняцівську, Квасівську ділянки, Чабанівську ділянку Чабанівського родовища, Нижньокоропецьке та Оноцьке родовища.

Тут проводитимуть геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку корисних копалин для подальшого видобування граніту, глини та глини легкоплавкої.

В ОВА зазначають, що від продажів ділянок до державного бюджету надійде 9 млн 926 тис. грн.

Як зазначили в Закарпатській ОВА, право на користування і розробку ділянки Цеглівка виставлять на аукціон знову впродовж трьох днів.

Раніше повідомлялося, що вже цьогоріч на Закарпатті розпочнеться видобуток солі на Буштинському родовищі.