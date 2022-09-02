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АНАЛІТИКА

Голова МАГАТЕ розгляне можливість постійної присутності представників агентства на ЗАЕС

23:11 01.09.2022 |

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Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі розгляне питання щодо постійної присутності представників організації на Запорізькій атомній електростанції.

Як передає Укрінформ з посиланням на Reuters, про це він заявив у четвер, вирушаючи на ЗАЕС.

«Військова активність посилилася, в тому числі сьогодні вранці, до самого останнього часу, кілька хвилин тому... Але, зваживши всі за і проти й пройшовши такий довгий шлях, ми не зупинимося», - сказав він.

Як інформує ВВС, Гроссі зазначив, що зібрав достатньо важливої інформації на ЗАЕС, проте не уточнив деталі.

За його словами, місія МАГАТЕ залишиться на ЗАЕС до 3 вересня, а потім буде розглянуто питання «постійної присутності спостерігачів у районі станції».

Як повідомляв Укрінформ, місія МАГАТЕ на чолі з Гроссі прибула в четвер на окуповану російськими військами Запорізьку АЕС.

Сьогодні, 1 вересня, рф обстріляла дорогу по наперед узгодженому маршруту руху місії. Також війська рф з мінометів обстрілювали місто Енергодар. Пізніше загарбники відкрили вогонь із РСЗВ та з гелікоптерів. Повідомляють про загиблих і поранених.

ЗАЕС, найбільша атомна станція в Європі, з 4 березня захоплена російськими військовими, відтоді на майданчику станції загарбники розміщують військову техніку та боєприпаси, обстрілюють прилеглу територію.

ООН, США та Україна закликали рф до виведення військової техніки та особового складу з ядерного об'єкта.
 

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