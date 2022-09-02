Фінансові новини
- |
- 02.09.22
- |
- 03:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Голова МАГАТЕ розгляне можливість постійної присутності представників агентства на ЗАЕС
23:11 01.09.2022 |
---
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі розгляне питання щодо постійної присутності представників організації на Запорізькій атомній електростанції.
Як передає Укрінформ з посиланням на Reuters, про це він заявив у четвер, вирушаючи на ЗАЕС.
«Військова активність посилилася, в тому числі сьогодні вранці, до самого останнього часу, кілька хвилин тому... Але, зваживши всі за і проти й пройшовши такий довгий шлях, ми не зупинимося», - сказав він.
Як інформує ВВС, Гроссі зазначив, що зібрав достатньо важливої інформації на ЗАЕС, проте не уточнив деталі.
За його словами, місія МАГАТЕ залишиться на ЗАЕС до 3 вересня, а потім буде розглянуто питання «постійної присутності спостерігачів у районі станції».
Як повідомляв Укрінформ, місія МАГАТЕ на чолі з Гроссі прибула в четвер на окуповану російськими військами Запорізьку АЕС.
Сьогодні, 1 вересня, рф обстріляла дорогу по наперед узгодженому маршруту руху місії. Також війська рф з мінометів обстрілювали місто Енергодар. Пізніше загарбники відкрили вогонь із РСЗВ та з гелікоптерів. Повідомляють про загиблих і поранених.
ЗАЕС, найбільша атомна станція в Європі, з 4 березня захоплена російськими військовими, відтоді на майданчику станції загарбники розміщують військову техніку та боєприпаси, обстрілюють прилеглу територію.
ООН, США та Україна закликали рф до виведення військової техніки та особового складу з ядерного об'єкта.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Долар по 50 грн: стали відомі деталі урядового макропрогнозу на наступний рік
|Опалювальний період в Україні починається, коли температура повітря падає нижче 8 градусів тепла
|Андрій Єрмак чи Кирило Тимошенко? Як розкрадання західної гуманітарки вдарить по Банковій
|ЄС ускладнить видачу віз росіянам і подумає, що робити з мільйонами чинних віз
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :