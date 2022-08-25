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Вчені знайшли матеріал із «пам'яттю» про власне минуле — його відкрили абсолютно випадково
22:04 25.08.2022 |
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Дослідники з Федеральної політехнічної школи Лозанни у Швейцарії виявили, що один з матеріалів, який використовується в електроніці, здатний "запам'ятовувати" дію зовнішніх подразників. Мова йде про діоксид ванадію (VO2).
Аспірант Мохаммад Самізадзе Ніку зробив це відкриття видпадково. Відомо, що властивості діоксиду ванадію залежать від температури. З її поступовим збільшенням до 68 градусів Цельсія відбувається перехід від ізолятора до провідника через зміни у структурі решітки. При охолодженні діоксид ванадію повертається в початковий стан.
Ніку провів серію експериментів, нагріваючи діоксид ванадію надкороткими імпульсами струму. При подачі повторних імпульсів він помітив, що час інкубації, тобто час, який потрібен на трансформацію ізолятора в провідник, залежить від історії попередніх фазових переходів: VO2 ніби "запам'ятовує" перший перехід і передбачає наступний.
Дослідники виявили, що VO2 здатний пам'ятати свій останній подразник до трьох годин. При цьому вони не виключають, що ефект пам'яті може зберігатися і протягом декількох днів, проте зараз у них немає інструментів, необхідних для таких досліджень.
Це перший матеріал, що має таку властивість, хоча вчені не виключають існування й інших подібних. Якщо дослідники зможуть застосувати це відкриття в електронній промисловості, їм вдасться влаштувати революцію в сфері обчислювальних пристроїв та елементів пам'яті.
Раніше повідомлялося, що вчені MIT виготовили натільні датчики без чіпів та батарейок з можливістю бездротового зв'язку.
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