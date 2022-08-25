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Італія виконала план ЄС з заповнення газосховищ на 80% і до жовтня вийде на 90%
18:57 25.08.2022 |
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Італія виконала план Європейської комісії з заповнення підземних сховищ газу на 80%. Станом на 23 серпня її показник сягнув 80,11%, свідчать дані асоціації Gas Infrastructure Europe.
З початку російсько-української війни Італія скоротила свою залежність від російського газу удвічі, знайшовши нові джерела постачання в Алжирі та Азербайджані. До осені 2024 року країна зможе стати повністю незалежною від Росії, якщо встановить дві регазифікаційні установки для приймання LNG - зрідженого газу.
Драгі подав у відставку в липні через розвал коаліції. Він залишається на посаді доти, доки не буде сформований новий уряд після парламентських виборів 25 серпня.
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