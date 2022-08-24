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АНАЛІТИКА

НБУ продовжив строк для обладнання обмінників системами відеоконтролю

18:33 24.08.2022 |

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Національний банк України продовжив строк для встановлення систем технологічного відеоконтролю у приміщеннях небанківських фінансових установ та операторів поштового зв'язку, які здійснюють торгівлю валютними цінностями, до 31 серпня 2022 року.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Раніше небанківські фінансові установи та оператори поштового зв'язку, які здійснюють торгівлю валютними цінностями, були зобов'язані з 3 серпня 2022 року здійснювати валютно-обмінні операції з обов'язковим застосуванням систем технологічного відеоконтролю за обслуговуванням клієнтів.

Зважаючи на умови воєнного стану та звернення учасників ринку, Національний банк продовжив цей строк до 31 серпня 2022 року.

Такі зміни містить постанова пПравління Національного банку України від 23 серпня 2022 року №186 "Про внесення змін до постанови правління НБУ від 29 липня 2022 року №165".

Постанова набирає чинності з 25 серпня 2022 року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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