Повертати 20% ПДВ на пальне в Україні не можна – експерт пояснив, чому

Повертати 20-відсотковий податок на додану вартість на пальне в Україні не можна в жодному разі, тому що він є причиною правопорушень на ринку.

Про це заявив директор консалтингової групи «А95» Сергій Куюн під час брифінгу у Медіацентрі Україна - Укрінформ.

"Серед учасників ринку є дискусія стосовно ставок акцизного збору, яким він має бути чи має він бути уніфікований чи все ж таки ні. Але всі єдині в тому, що ПДВ 20% не можна повертати у жодному разі. Тому що цей податок він є найбільш криміналізований. Ще до війни це був основний податок, за рахунок якого зловживали несумлінні учасники ринку нафтопродуктів", - сказав він.

Експерт зазначив, що йдеться про торгівлю на АЗС без касових чеків, фальсифікацію касових чеків, продаж фіктивних документів тощо.

За словами Куюна, зниження ставки ПДВ сприяло зростанню обсягів сплати цього податку.

"Коли він (податок - ред.) 7%, його легше заплатити, ніж якось наражати себе на небезпеку, щоб тобі потім Податкова служба висловлювала якісь претензії", - зауважив експерт.

Як повідомляв Укрінформ, відновлення акцизу на пальне не вплине на його вартість для споживачів. Про це заявив директор консалтингової групи «А95» Сергій Куюн.

Закон, яким тимчасово скасовано акциз на пальне та знижено ставку ПДВ з 20% до 7% на період дії воєнного стану, набрав чинності 18 березня.

Камбін 14 серпня зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який частково повертає акциз на пальне, проте залишає 7% ПДВ.