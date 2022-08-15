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Золото дешевшає 15 серпня в рамках корекції та фіксації прибутку
10:54 15.08.2022 |
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Ціна на золото в понеділок знижується в рамках корекції після зростання четвертого тижня поспіль, також інвестори фіксують прибуток, свідчать дані торгів.
Станом на 10:10 EET ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижується на 9,75 долара, або на 0,53%, до 1805,75 долара за тройську унцію. Вересневий ф'ючерс на срібло дешевшає на 0,75% - до 20,543 долара за унцію.
Вартість дорогоцінного металу в понеділок вранці знижується в рамках корекції після зростання четвертий тиждень поспіль - найтривалішого щотижневого зростання з початку року. Негативна динаміка може бути обумовлена фіксацією прибутку.
"Сьогоднішній рух може бути пов'язаний з деякою фіксацією прибутку, оскільки ринки, можливо, вже значною мірою оцінили розповідь про пік інфляції", - заявив агентству Блумберг аналітик IG Іп Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong).
Крім того, підтримує зниження ціни долар, що зміцнюється. Індекс долара зростає на 0,21% до 105,85 пункту. У разі зміцнення долара дорогоцінний метал стає менш вигідним активом, в результаті його вартість падає.
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