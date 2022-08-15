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АНАЛІТИКА

Рада планує ухвалити закон про реконструкцію застарілого житла

09:37 15.08.2022 |

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Верховна Рада планує розглянути та прийняти закон щодо реконструкції застарілого житлового фонду України.

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомляє пресслужба ВРУ.

Зазначається, що документ спрямований на удосконалення порядку комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду.

Квартал застарілого житлового фонду - це територія щільної забудови, в межах якої здійснюється заміна, реконструкція застарілого житлового фонду та такого, що прирівнюється до застарілого. Саме такі квартали (мікрорайони) є об'єктом реконструкції та інвестування.

Таким чином, виникла необхідність удосконалення суспільних відносин, пов'язаних із реконструкцією кварталів застарілого житла.

Як повідомлялось, на засіданні парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 11 серпня розглянуто проєкт закону про здійснення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду (№6458), поданий Кабінетом Міністрів.
 

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