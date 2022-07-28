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Українське прислів'я
У червні виплати гарантованого відшкодування вкладникам неплатоспроможних банків склали 532,2 млн гривень
10:29 28.07.2022 |
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У червні 2022 року виплати гарантованого відшкодування вкладникам неплатоспроможних банків склали 532,2 млн гривень.
Про це йдеться у повідомленні ФГВФО, передають Українські Новини.
На початок липня 2022 року тривала ліквідація 49 неплатоспроможних банків, ліквідацію 51 банку фондом уже завершено.
Загалом у січні-червні поточного року вкладники банків, що ліквідуються Фондом, отримали гарантоване відшкодування на суму 1 227,8 млн гривень.
Станом на 1 липня 2022 року загальна сума виплат у межах гарантованого відшкодування вкладникам банків, переданих в управління Фонду після набрання чинності Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (26.02.2012), склала 92 207,5 млн гривень.
До набрання чинності зазначеного закону фонд виплатив вкладникам відшкодування на загальну суму 4 686,4 млн гривень.
До 2012 року фонд лише відшкодовував гарантовану суму вкладникам неплатоспроможних банків, при цьому тимчасову адміністрацію та ліквідацію здійснював НБУ.
Таким чином, з початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала 96 893,9 млн гривень.
Як повідомляли Українські Новини, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив понад 1,244 млрд гривень вкладникам неплатоспроможних банків за період дії воєнного стану.
При цьому майже 22% цієї суми - 266,2 млн гривень - було отримано вкладниками дистанційно, не відвідуючи відділення банків агентів.
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