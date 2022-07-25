У Байдена кажуть, що не планують постачати Україні ракети ATACMS

У Сполучених Штатах не готові постачати Україні ракети великої дальності ATACMS до РСЗВ HIMARS. Такою є позиція американського президента Джо Байдена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Джейка Саллівана під час виступу на щорічному безпековому форумі в Аспені у п'ятницю, 22 липня.

Помічник очільника Сполучених Штатів з національної безпеки заявив, що є певні речі, які Байден не готовий передавати.

"До них належать ракети великої дальності ATACMS, дальність яких складає 300 км", - зазначив Салліван.

Він озвучив позицію американського президента стосовно того, що "хоч ключова мета США - зробити все необхідне для підтримки та захисту України, ще однією важливою метою є не допустити обставин, за яких світ рухався б у напрямку третьої світової війни".

Нагадаємо, наприкінці червня в Україну прибули перші HIMARS. Згодом у Пентагоні заявили, що РСЗВ істотно впливають на війну.

Нещодавно в США анонсували новий пакет військової допомоги. До нього увійдуть, зокрема реактивні системи залпового вогню.