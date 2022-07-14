«Он предает наши ценности». Как Шрёдера хотят исключить из СДПГ

Зампредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Томас Кучаты (Thomas Kutschaty) больше не видит для бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder) будущего в партии. "Шрёдер сам решил, что ему важнее финансовая и личная зависимость от Путина, чем его партийная деятельность и политическое наследие канцлера", - заявил Кучаты накануне начала слушаний специальной партийной комиссии, которая рассмотрит вопрос исключения Шрёдера из СДПГ.

"Бывший федеральный канцлер, которого обоснованно подозревают, в том что его подкупил ведущий войну Путин, вредит сам себе, партии и демократии", - считает Кучаты. На слушаниях в Ганновере 14 июля будут рассмотрены 17 заявок региональных организаций об исключении Шрёдера из партии, сообщил DW Кристоф Маттерне (Christoph Matterne), глава ганноверского отделения СДПГ.

Большая часть из них указывает на позицию Шрёдера в отношении войны, развязанной РФ против Украины, по отношению к Путину и деятельности Шрёдера в энергетических компаниях России. Ни сам Шрёдер, ни его адвокат не будут участвовать в слушаниях. Решение будет принято самое позднее через три недели после окончания слушаний.

"Шрёдер наносит вред имиджу социал-демократов"

Отношения Герхарда Шрёдера, возглавлявшего партию в 1999-2004 годы и стоявшего во главе федерального правительства с 1998 по 2005 годы, с его однопартийцами давно были сложными. Шредера, который дружит с Путиным с тех времен, когда занимал пост канцлера Германии, подвергали критике за его сотрудничество с российскими энергетическими концернами. После того, как Россия начала войну против Украины, региональные отделения социал-демократов моментально выдвинули требования об исключении из партийных рядов 78-летнего Шрёдера.

Но можно ли в Германии вообще исключить кого-либо из партии? Препятствий на этом пути много. Основной закон ФРГ предписывает, что внутренний устав партии должен соответствовать демократическим принципам. Так, в уставе СДПГ говорится, что специальная комиссия может заслушать вопрос об исключении кого бы то ни было из партийных рядов только в случае нарушения им устава партии или основных положений, в результате чего партии нанесен существенный ущерб.

В Ганновере, который является местом жительства Шрёдера и в чьей региональной ячейке социал-демократов состоит Шрёдер, рассматривается нарушение им партийного устава. В результате самой крайней мерой может стать исключение из партии. В целом партия не должна принимать в свои ряды каждого желающего и может отказать им. Но она не может так легко вычеркнуть человека из своих рядов. Для этого должно быть доказано, что человек приносит вред партии своими действиями.

Могут ли Шрёдера исключить из партии

Но 17 региональных отделений настроены решительно и хотят исключить Шрёдера из СДПГ. "Мы знаем, что будет несладко и придется долго ждать, но мы этого хотим - как тогда, так и сейчас", - заявил DW Али Кан Севинч (Ali Kaan Sevinc). Он возглавляет региональное отделение СДПГ в Эссене - Альтендорфе. Однопартийцы Шрёдера в Эссене приняли такое решение еще в марте, первыми заявив о своем намерении.

Севинч намерен лично присутствовать на слушаниях. "Шрёдер предает ценности социал-демократов и не осознает ответственность за солидарность со своей страной", - говорит он. Против высказались лишь несколько партийцев, уточняет Севинч. И демонстрирует, какую реакцию вызвало в соцсетях это решение партии - большинство его поддержало.

Мартин Морлок (Martin Morlok), юрист, занимающийся делами социал-демократов, в свою очередь, осторожно высказывается по поводу ситуации со Шрёдером. Он считает, что "процесс исключения, инициированный в связи с историей, не имеющей тесной связи с партией, может быть проблематичным". В случае со Шрёдером речь идет о его деятельности и дружбе с Путиным: "Но это не имеет ничего общего с партией".

Было бы неправильно, если бы принадлежность к партии ограничивала право на свободу слова или профессиональную деятельность, подчеркивает Морлок. "Нельзя рассматривать весь образ жизни через призму партии, к которой ты принадлежишь. Партия - это нечто другое, чем монашеский орден", - уверен юрист. При этом исключение Шрёдера он считает возможным "как необходимый инструмент для того, что партия могла дальше работать".

Сам бывший канцлер спокойно относится к тому, что однопартийцы пытаются выставить его за дверь. "Я социал-демократ, таковым и останусь", - заверил он в одном из интервью Der Spiegel. Свою политическую позицию Шрёдер не собирается менять. Ранее он объявил о том, что покидает наблюдательный совет "Роснефти" и не войдет в совет директоров "Газпрома".