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В РФ запретили публиковать информацию о сделках, которые могут стать поводом к санкциям
19:35 06.07.2022 |
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Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, вводящий в местное законодательство термин «контрсанкционная информация».
Об этом пишет "Интерфакс".
1 июля поправку о контрсанкционной информации внесли в палату депутаты и одобрил комитет по экономической политике.
Принятый закон предлагает ограничить распространение контрсанкционной информации среди неопределенного круга лиц, в том числе с использованием СМИ и Интернета.
"Под контрсанкционной информацией подразумеваются данные любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о совершенных или запланированных к осуществлению российскими физическими или юридическими лицами-участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) соглашения, распространение которых может повлечь введение в отношении сторон таких соглашений мер ограничительного характера", - говорится в сообщении.
"Распространение контрсанкционной информации допускается только по письменному согласию ее владельца - российского физического или юридического лица-участника ВЭД, которое совершило или планирует совершение сделки", - говорится в принятом законе.
В случае нарушения они смогут потребовать возмещения ущерба.
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