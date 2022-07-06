Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В РФ запретили публиковать информацию о сделках, которые могут стать поводом к санкциям

19:35 06.07.2022 |

---

 

Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, вводящий в местное законодательство термин «контрсанкционная информация».

Об этом пишет "Интерфакс".

1 июля поправку о контрсанкционной информации внесли в палату депутаты и одобрил комитет по экономической политике.

Принятый закон предлагает ограничить распространение контрсанкционной информации среди неопределенного круга лиц, в том числе с использованием СМИ и Интернета.

"Под контрсанкционной информацией подразумеваются данные любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о совершенных или запланированных к осуществлению российскими физическими или юридическими лицами-участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) соглашения, распространение которых может повлечь введение в отношении сторон таких соглашений мер ограничительного характера", - говорится в сообщении.

"Распространение контрсанкционной информации допускается только по письменному согласию ее владельца - российского физического или юридического лица-участника ВЭД, которое совершило или планирует совершение сделки", - говорится в принятом законе.

В случае нарушения они смогут потребовать возмещения ущерба.
За матеріалами: Экономическая правда
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 29,8122
  0,3013
 1,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 34,8530  0,09 0,25 35,5006  0,07 0,19
EUR 35,6134  0,63 1,73 36,6531  0,46 1,25

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес