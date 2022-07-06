В РФ запретили публиковать информацию о сделках, которые могут стать поводом к санкциям

Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, вводящий в местное законодательство термин «контрсанкционная информация».

Об этом пишет "Интерфакс".

1 июля поправку о контрсанкционной информации внесли в палату депутаты и одобрил комитет по экономической политике.

Принятый закон предлагает ограничить распространение контрсанкционной информации среди неопределенного круга лиц, в том числе с использованием СМИ и Интернета.

"Под контрсанкционной информацией подразумеваются данные любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о совершенных или запланированных к осуществлению российскими физическими или юридическими лицами-участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) соглашения, распространение которых может повлечь введение в отношении сторон таких соглашений мер ограничительного характера", - говорится в сообщении.

"Распространение контрсанкционной информации допускается только по письменному согласию ее владельца - российского физического или юридического лица-участника ВЭД, которое совершило или планирует совершение сделки", - говорится в принятом законе.

В случае нарушения они смогут потребовать возмещения ущерба.