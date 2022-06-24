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АНАЛІТИКА

ПАСЕ: рейс MH17 сбит российской ракетой «Бук» - «наиболее убедительный сценарий на сегодняшний день»

23:10 23.06.2022 |

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Малазийский "Боинг", выполнявший рейс MH17 по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит ракетой "Бук", предоставленной подконтрольным России силам, следует из обнародованной резолюции ПАСЕ. Решение суда по МН17 в Нидерландах будет оглашено в конце 2022 года.

Резолюция ПАСЕ была принята 23 июня во время пленарного заседания в Страсбурге практически единогласно. В ней, в частности, говорится, что, основываясь на доказательствах, предоставленных властями Украины и Нидерландов, ПАСЕ считает "наиболее убедительным на сегодняшний день сценарием", что малазийский "Боинг" был сбит ракетой "Бук", предоставленной воинскими частями, контролируемыми РФ.

Также в ПАСЕ отметили, что "поражены дезинформацией, распространяемой российскими властями в отношении крушения самолета, которая причинила боль и страдания родственникам и друзьям жертв".

Малайзийский "Боинг", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли.

Международная следственная группа (JIT) в 2019 году пришла к выводу, что самолет был сбит ракетой "земля-воздух" из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске. Следователи полагают, что установка была доставлена в Донецкую область из России, а затем отправлена обратно.

В июне 2019 года JIT объявила имена четырех подозреваемых в причастности к крушению "Боинга". По версии следователей, это отставной офицер ГРУ армии России Сергей Дубинский ("Хмурый"), подполковник запаса ВДВ армии России Олег Пулатов, командир разведподразделения ГРУ самопровозглашенной ДНР Леонид Харченко и бывший "министр обороны" ДНР Игорь Стрелков (Гиркин). Подозреваемые были объявлены в международный розыск. Русская служба Би-би-си рассказывала, что о них известно.

"Вместо того, чтобы предоставить компетентным следственным органам достоверную информацию, российские власти распространяли дезинформацию, в том числе противоречивые версии событий, призванные создать путаницу. Как показывают разведывательные данные из открытых источников, опубликованные в многочисленных отчетах, российские власти дошли до того, что представили сфальсифицированные данные радаров, спутников и другие данные, чтобы скрыть правду", - говорится в резолюции ПАСЕ.

В частности, были "полностью опровергнуты" версии, согласно которым самолет был сбит украинским истребителем Су-25 или МиГ-29, а также что его сбил украинский "Бук", выпущенный с подконтрольной стране территории.

Ассамблея призвала Россию официально извиниться перед родственниками жертв MH17 и добросовестно сотрудничать с расследователями, а Европейский суд по правам человека - рассмотреть вопрос о предоставлении приоритета заявлениям ближайших родственников жертв авиакатастрофы, "учитывая [их] сильные и продолжающиеся страдания".

Голосование за резолюцию проходило в присутствии родственников жертв погибших в авиакатастрофе, а также короля Нидерландов.

Россия пока не отреагировала на принятую резолюцию. В марте в Страсбурге единогласно рекомендовали исключить страну из состава Совета Европы из-за начатой войны с Украиной. В тот же день о выходе из ПАСЕ заявила сама Россия.

Судебный процесс по делу о крушении МН17 начался в Нидерландах в 2020 году. 9 и 10 июня 2022 года в окружном суде Гааги шли финальные слушания по делу. В суде заслушивались аргументы адвоката Олега Пулатова. Он единственный из четырех обвиняемых, кто дает показания и отправляет своего представителя в суд.

Трое других - граждане России Игорь Гиркин и Сергей Дубинский, а также гражданин Украины Леонид Харченко (занимали руководящие военные посты в самопровозглашенной Донецкой народной республике) отказались выступать в суде и давать показания.

Заседания, на которых огласят решение суда, назначены на 17 ноября и 15 декабря этого года.
Ключові теги: Росія
 

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