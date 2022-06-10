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Чешский RegioJet запускает регулярное ж/д сообщение между Прагой, Львовом и Киевом
11:36 10.06.2022 |
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Чешский перевозчик RegioJet 11 июня запускает регулярное железнодорожное сообщение между Прагой, Львовом и Киевом.
Об этом пишет Radio Prague International.
"Таким образом перевозчик повторяет маршрут прохождения гуманитарных поездов, отбывающих из Праги в Пшемысль на юго-востоке Польши. В город, который находится на границе с Украиной, принимал беженцев и гуманитарную помощь с начала агрессии России против Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажиры могут пользоваться этой возможностью без ограничений. Для владельцев украинских паспортов билет из Праги во Львов будет стоить 229 крон (9 евро), а в Киев - 639 крон (около 25 евро).
"RegioJet реагирует на высокий спрос со стороны украинских семей, которые хотят вернуться к родственникам и друзьям", - говорится в пресс-релизе менеджера зарубежных проектов Терезы Птачковой.
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