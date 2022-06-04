Банк развития Совета Европы одобрил пять новых ссуд для помощи украинским беженцам

Банк развития Совета Европы (CEB) сегодня одобрил пять новых ссуд на общую сумму почти 1,2 миллиарда евро. Большая часть средств предназначена для помощи беженцам и перемещенным лицам из Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте СЭВ, передает Укринформ.

Отмечается, что заем CEB в размере 200 млн евро Чешской Республике поможет правительству страны справиться с чрезвычайной гуманитарной ситуацией, вызванной массовым притоком перемещенных лиц из Украины. Эти средства будут направлены на финансирование первичной гуманитарной помощи, выплату жилищных субсидий и привлечение временного персонала для приема беженцев.

Банк также будет поддерживать усилия Италии по преодолению гуманитарного кризиса, вызванного войной в Украине, в частности, чрезвычайную помощь и меры, предпринимаемые Департаментом гражданской защиты Италии как в стране, так и за рубежом.

Ссуда ​​в размере 330 млн евро от CEB будет направлена ​​на софинансирование услуг приема, здравоохранения и социальной помощи, а также жизнедеятельности людей, прибывающих на итальянскую землю.

Кроме того, она будет покрывать часть расходов на чрезвычайные меры, товары и медицинскую помощь, предоставленные Италией Республике Молдова, Польше, Румынии и Словацкой Республике, а также на комплекты неотложной помощи и гуманитарные продукты, доставленные в Украину.

Наконец, самый большой заем, который когда-либо утверждал CEB, - 450 млн евро - направлен на частичное финансирование Фонда помощи, созданного правительством Польши для возмещения расходов на чрезвычайные меры и помощь переселенцам из Украины. Средства поступят министерствам, муниципалитетам и организациям гражданского общества.

Приоритетной задачей будет покрытие расходов на исключительные суточные, фиксированное пособие на проживание и ежемесячное пособие на детей.

«Кризис беженцев в Украине создает нагрузку на наши страны-члены, и мы стремимся помочь им преодолеть этот огромный вызов», - сказал управляющий CEB Карло Монтичелли.

Он добавил, что при этом в поле зрения остаются "другие ключевые сферы, где наши заинтересованные стороны нуждаются в помощи, такие как создание рабочих мест, экономический рост и защита окружающей среды".

В частности, в Боснии и Герцеговине CEB позволит микропредприятиям и частным домохозяйствам, которыми чаще всего управляют женщины, получить более легкий доступ к финансированию. Речь идет о ссуде в размере 4 млн евро.

В Испании заем CEB в 200 млн евро поможет софинансировать деятельность Banco Santander в области возобновляемой энергии. Эти инвестиции являются частью обязательств правительства Испании по достижению нулевого уровня выбросов до 2050 года, улучшению энергетического баланса страны и уменьшению ее зависимости от импорта ископаемого топлива.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 3 июня с начала полномасштабной войны с Украиной на территорию стран - членов Евросоюза выехало 5,3 млн украинцев.