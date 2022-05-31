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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 30.05.22
12:40 31.05.2022 |
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Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 30 мая.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|26.05
|183212.0 (9.0)
|-
|27.05
|193428.0 (9.0)
|-
|30.05
|188584.0 (9.0)
|-
Данные НБУ
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