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Золото дорожает 29 апреля на коррекционном снижении курса доллара
09:26 29.04.2022 |
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Стоимость золота в пятницу утром растет на фоне коррекционного ослабления доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.44 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 14,92 доллара, или на 0,78%, до 1906,22 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,93%, до 23,397 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) снижается на 0,3% после шести дней роста. На этом фоне инвесторы обратились к золоту, которое при ослаблении американской валюты становится более выгодным.
В то же время котировки золота готовятся завершить снижением как эту неделю, так и месяц. С понедельника золото подешевело на 1,4%, а с начала апреля - на 2,2%. Месячная динамика стала худшей с сентября прошлого года.
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