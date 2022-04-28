Польша призвала ЕС выделить ей деньги на беженцев из Украины

Польша рассчитывает, что Европейский Союз предоставит ей финансовые средства для обеспечения многочисленных украинских беженцев, которых страна приняла после начала российского вторжения в Украину, всем необходимым. Прецедентом должна послужить ситуация 2015 года, когда Брюссель направил Турции средства на содержание беженцев. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью немецкому таблоиду Bild, опубликованном вечером в среду, 27 апреля.

По словам политика, его страна "открыла свои двери и сердца" 2,5 млн украинцев, спасающимся от войны. Кроме того, Польша помогает раненым украинским солдатам, указал Моравецкий. "На это нам необходимы деньги", - подчеркнул он, добавив, что Евросоюз, однако, пока не выделил Варшаве на эти цели "ни единого цента". "Мы хотим справедливого отношения. Во время последнего наплыва беженцев Турцию поддержали миллиардами. Я полагаю, что и мы заслуживаем сейчас помощи от ЕС", - заявил Матеуш Моравецкий.

Одновременно он резко раскритиковал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder), который, несмотря на нападение России на Украину, не готов уйти со своих постов в энергетических компаниях РФ.

На вопрос, подал бы он сейчас Шрёдеру руку, Моравецкий ответил: "Нет, ни за что. Его последние заявления говорят о том, что этот человек ничему не научился. У него нет чувства стыда, угрызений совести. Все мы видели страшные картины военных преступлений в Буче, Гостомеле и других местах. Тот, кого они не заставили сменить позицию, лишен чувства приличия".

Моравецкий - о "Северном потоке - 2"

Комментируя решение Берлина законсервировать трубу "Северного потока - 2", принятое лишь после начала российской агрессии против Украины, польский премьер отметил: "Этот поворот в политике Германии заставил ждать себя слишком долго (...) У нас, поляков, никогда не было иллюзий относительно последствий для политики Кремля. Но я скажу так: лучше поздно, чем никогда".