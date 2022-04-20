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Информация об агентстве
Япония официально отменила торговый статус РФ «страны наибольшего содействия»
23:18 20.04.2022 |
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Япония официально отменила торговый статус России "наибольшего содействия" из-за ее вторжения в Украину.
Такое решение в среду принял японский парламент, пишет AP.
"Лишение торгового статуса России является последним шагом Японии против Москвы и являлось частью перечня санкций, объявленных премьер-министром Фумио Кисида в прошлом месяце, который также включал решение о выслании восьми российских дипломатов и торговых чиновников", - пишет издание.
Отмена торгового статуса касается пошлин на весь российский импорт, что позволяет Токио вводить более высокие пошлины на такие товары. Это было принято вместе с США и другими странами-членами Группы Семи.
Япония ранее заморозила активы сотен российских лиц и групп и запретила новые инвестиции и торговлю, включая экспорт продуктов, которые могут быть использованы в военных целях. Япония также объявила о планах постепенного прекращения импорта российского угля.
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