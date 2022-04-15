Финансовые новости
- |
- 15.04.22
- |
- 01:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Австралия прекратила почтовый обмен с Россией
23:02 14.04.2022 |
---
Australia Post присоединилась к ряду стран, приостановивших почтовый обмен с Россией.
Об этом сообщают в Укрпочте.
"Это значит, что кафиры потеряли еще один рынок, где могли покупать импорт и сбывать собственные товары. Кроме того, прекращение сотрудничества повлияет на доходность национального почтового оператора России", - говорится в сообщении.
Остановка сотрудничества с другими почтами наносит удар экономике РФ, добавляют в Укрпочте.
"Поэтому благодарим наших партнеров, которые присоединились к борьбе с агрессором. Пусть их решимость вдохновит и других партнеров", - добавили в компании.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Нацбанк Украины впервые с начала войны разрешил банкам продажу наличной валюты населению
|США выделяют еще $800 млн на оружие для Украины: артиллерию, бронетехнику, вертолеты
|ФСБ планировало вывезти Медведука через Приднестровье в Москву – Баканов
|Оружие - главное, что нужно Украине сейчас: итоги Совета ЕС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :