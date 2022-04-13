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Украинские беженцы в ЕС получили бесплатный роуминг
22:36 12.04.2022 |
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Киевстар, Водафон Украина и lifecell вместе с европейскими мобильными операторами озвучили Совместное заявление об обеспечении связи для украинских беженцев в странах Европейского союза.
Об этом говорится в совместном пресс-релизе операторов.
Всего к заявлению уже присоединилось 27 телекоммуникационных компаний Украины и Европы, среди которых Deutsche Telekom, Orange, Play, Telefónica, Vodafone и многие другие.
Они подписали заявление об обеспечении доступного и безвозмездного роуминга во время международных звонков ЕС-Украина.
"В последние два месяца Киевстар, Vodafone и lifecell предложили ряд льгот в роуминге и других специальных предложений абонентам, которые вынуждены были покинуть Украину из-за войны. А европейские операторы - более выгодные условия для звонков в Украину и многое другое", - говорится в сообщении.
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