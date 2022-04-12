Количество работающих АЗС в Украине за время войны уменьшилось в 3 раза, как и частное потребление – директор «А-95»

Количество автозаправочных станций в Украине с начала войны уменьшилось в три раза, примерно на столько же уменьшилось и частное потребление горючего, сообщил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

"По нашим оценкам, работает треть от общего количества АЗС, это примерно 2,5 тыс. станций, до войны было 7,5 тыс. Безусловно, основной причиной является недостаток горючего. Потребление снизилось также в три раза по сравнению с довоенным уровнем", – сказал он на закрытом брифинге в Медиа-центре во Львове в понедельник.

При этом Куюн отметил, что трейдеры или владельцы сетей вынуждены обеспечивать наиболее стратегические и мощные свои объекты, расположенные преимущественно в областных центрах или на основных трассах, тогда как периферийные станции вынуждены простаивать, хотя потребителей там тоже очень много.

По его словам, дефицит горючего особенно обострился после остановки Кременчугского НПЗ в результате ракетной атаки российских захватчиков.

"Многие компании, особенно центральной, восточной и южной Украины, лишились главного источника поставки для себя. Единственным выходом для них является самостоятельный импорт через западную границу. Речь идет главным образом о том, чтобы небольшие региональные компании бензовозами выезжали за границу и привозили горючее", – пояснил он.

Вместе с тем ограничение государством цен на горючее и высокая себестоимость доставки не позволяет активизировать такой вид поставок, считает эксперт.

"Это снабжение очень длинное, только до границы можно ехать 800 км. А стоимость этого горючего выше цен, установленных правительством. Соответственно, у них нет какой-либо экономики или хотя бы безубыточного уровня, и, соответственно, нет и мотивации", – отметил директор "А-95".

По его мнению, выходом из ситуации может быть временный отказ от госрегулирования, чтобы как можно больше компаний могли уехать и привезти горючее из-за границы. Впрочем, пока нет сигналов о готовности правительства пойти на такие шаги, отметил он.

"Там идут определенные дебаты, будем надеяться, что мы дождемся правильных и необходимых решений", – сообщил Куюн и добавил, что правительство в данном случае волнуется по поводу цен.

При этом он назвал ответственным решение о существенном снижении налогов на горючее, хотя уже и недостаточным. "Фактически оно эти налоги отменило вообще, очень необходимый шаг, но тогда у нас был работающий Кременчугский НПЗ. Сейчас ситуация изменилась и требует новых шагов, чтобы рынок наполнялся. В этой ситуации не может быть простых решений", – выразил убеждение эксперт.

Как сообщалось, в марте Верховная Рада по инициативе правительства обнулила акциз на горючее и снизила ставки НДС до 7% с 20%.

Согласно решению правительства, цена на "премиальное горючее" не может более чем на 5% превышать цены обычного горючего. На конец марта с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 33,53 грн/литр, на "обычное" дизтопливо – 37,43 грн/литр.

2 апреля российские оккупанты своими обстрелами уничтожили инфраструктуру Кременчугского нефтеперерабатывающего завода и тот перестал работать.