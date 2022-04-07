Сенат США единогласно поддержал запрет на импорт энергоресурсов из России

Сенаторы США поддержали законопроект о запрете ввоза энергоносителей из Российской Федерации и для других целей.

Как говорится в сообщении на сайте Сената, это решение было принято единогласно – его поддержали все 100 сенаторов обеих партий.

Перед ним также единогласно была поддержана инициатива о лишении России и Беларуси статуса наибольшего благоприятствования в торговле.

Издание Hill отметило, что эти голосования положили конец неделям переговоров, которые затормозили принятие законодательства, и важно, что они были приняты до ухода сенаторов на двухнедельный перерыв. Оно уточнило, что законопроект о лишении России и Беларуси статуса наибольшего благоприятствования в торговле также повторно санкционирует санкции Закона Магнитского, направленные против нарушений прав человека и коррупции, с такими наказаниями, как запрет на выдачу виз или замораживание активов.

Hill добавило, что поскольку Сенат внес изменения в оба законопроекта, они должны быть приняты Палатой представителей, прежде чем они попадут на стол президента Байдена. Ожидается, что Палата представителей также утвердит законопроекты в четверг, а предварительно оно проголосовала за них 9 и 17 марта.