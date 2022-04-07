Финансовые новости
- |
- 07.04.22
- |
- 22:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Сенат США единогласно поддержал запрет на импорт энергоресурсов из России
21:59 07.04.2022 |
---
Сенаторы США поддержали законопроект о запрете ввоза энергоносителей из Российской Федерации и для других целей.
Как говорится в сообщении на сайте Сената, это решение было принято единогласно – его поддержали все 100 сенаторов обеих партий.
Перед ним также единогласно была поддержана инициатива о лишении России и Беларуси статуса наибольшего благоприятствования в торговле.
Издание Hill отметило, что эти голосования положили конец неделям переговоров, которые затормозили принятие законодательства, и важно, что они были приняты до ухода сенаторов на двухнедельный перерыв. Оно уточнило, что законопроект о лишении России и Беларуси статуса наибольшего благоприятствования в торговле также повторно санкционирует санкции Закона Магнитского, направленные против нарушений прав человека и коррупции, с такими наказаниями, как запрет на выдачу виз или замораживание активов.
Hill добавило, что поскольку Сенат внес изменения в оба законопроекта, они должны быть приняты Палатой представителей, прежде чем они попадут на стол президента Байдена. Ожидается, что Палата представителей также утвердит законопроекты в четверг, а предварительно оно проголосовала за них 9 и 17 марта.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Энергоэмбарго, трибунал, оружие: Европарламент одобрил новые требования по войне РФ в Украине
|Битва за Донбасс будет похожа на Вторую мировую войну - Кулеба
|Politico: Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины
|США вводят новый пакет санкций против России из-за войны в Украине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :