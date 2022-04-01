Morgan Stanley ухудшил прогноз роста ВВП Китая в 2022г до 4,6% с 5,1%

Аналитики Morgan Stanley резко ухудшили прогноз для ВВП Китая в текущем году, в то время как эксперты Citigroup предупредили о рисках для перспектив экономического роста из-за жестких карантинных мер, сообщает агентство Bloomberg.

Morgan Stanley ожидает подъема экономики страны на 4,6% в этом году по сравнению с ранее предполагаемыми 5,1%. Ожидается, что "строгая приверженность" Китая политике нулевой терпимости к COVID-19 сохранится в ближайшие месяцы, "несмотря на более заразный омикрон", говорится в сообщении банка.

Эксперты ссылаются на низкие показатели вакцинации третьими дозами, особенно среди пожилых людей, как на причину, по которой власти, вероятно, будут придерживаться политики Covid Zero большую часть этого года.

В базовом сценарии экономисты ожидают, что восстановление в основном произойдет в последнем квартале этого года, учитывая, в том числе, необходимое для вакцинации пожилых людей время. В худшем случае Китай может отложить выход из Covid Zero до первого полугодия 2023 года, "а повторяющиеся блокировки могут привести к более серьезным нарушениям цепочки поставок и росту ВВП всего на 4%", отмечают в банке.

Между тем в Citi прогнозируют, что строгие антиковидные ограничения могут замедлить темпы роста ВВП во втором квартале на 0,9 процентного пункта.

План социально-экономического развития Китая на 2022 год, который был представлен в начале марта на пятой сессии Всекитайского собрания народных представителей, предусматривает рост ВВП страны на уровне 5,5%.

В 2021 году ВВП Китая увеличился на 8,1%. Высокие темпы развития стали результатом замедления экономики в 2020 году, когда под влиянием пандемии коронавируса ВВП всего повысился на 2,3%, что стало самым низким приростом за последние 45 лет.