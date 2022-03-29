Азиатские акции растут 29 марта, так как Банк Японии отстаивает сверхлегкую позицию

Японские акции показали рост азиатских акций во вторник, поскольку Банк Японии защитил свою сверхмягкую позицию, в то время как нефть упала из-за опасений снижения спроса со стороны Китая, поскольку Шанхай применил стратегию «ноль-COVID», заблокировав карантин, несмотря на относительно скромную нагрузку.

Японский Nikkei прибавил 0,91% в начале торгов, в то время как самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии вырос на 0,64%.

Банк Японии пообещал сохранять сверхмягкую денежно-кредитную политику, предложив неограниченное количество покупок государственных облигаций в течение первых четырех дней этой недели, чтобы не допустить роста доходности в Японии, как это происходит в других странах, после шагов Федеральной резервной системы США по повышению процентных ставок перед лицом роста инфляционного давления.

Доходность 10-летних государственных облигаций Японии колебалась около верхнего предела 0,25% целевого уровня доходности Банка Японии даже после того, как центральный банк сделал редкий шаг, чтобы выйти на рынок на второй день.

Однако торговля оставалась нестабильной. Инвесторы будут отдавать предпочтение рынкам, которые отстают от повышения ставки ФРС, торгуя на основе «повседневного торгового менталитета», рыночных шумов и краткосрочного развития, сказал Чи Ло, старший рыночный стратег по Азиатско-Тихоокеанскому региону в BNP Paribas (OTC:BNPQY) Asset Management.

«На самом деле нет даже среднесрочного направления, которому следует рынок», - добавил он.

