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Канада ввела санкции против 160 депутатов РФ, запрещает экспорт технологий
21:53 24.03.2022 |
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Премьер-министр Джастин Трюдо объявил о новых санкциях в отношении 160 членов Совета Федерации РФ за содействие вторжению в Украину.
Об этом он заявил в Брюсселе после встречи с лидерами НАТО и G7, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.
Трюдо сказал, что благодаря новым мерам Канада ввела санкции в отношении 964 человек, связанных с Путиным.
"Путин совершал и продолжает совершать военные преступления и создавать разрушительный гуманитарный кризис", - заявил Трюдо.
Премьер объявил о запрете Канады на экспорт некоторых товаров и технологий в Россию. Эти действия направлены на ослабление возможностей российских вооруженных сил в таких областях, как электроника, информатика, телекоммуникации, навигация и транспорт.
Новые санкции - это последняя волна мер Канады, направленных против олигархов, российских военных компаний, банков и других лиц, которых Канада обвиняет в пособничестве Путину.
В последние недели правительство Трюдо обрушило санкции на самого Путина, членов его ближайшего окружения, депутатов Государственной думы и деятелей белорусского режима.
Напомним, США 24 марта объявили о введении новых санкций в отношении более 400 физических и юридических лиц из России, в том числе компаний оборонно-промышленного комплекса.
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