Финансовые новости
- |
- 24.03.22
- |
- 12:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В России не планируют возобновлять льготное автокредитование и лизинг
10:09 24.03.2022 |
---
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что госпрограммы льготного автокредитования и лизинга на данный момент возобновлять не планируется, поскольку в условиях нарушенной цепочки поставок в этом нет смысла.
Денис Мантуров добавил, что в настоящее время Минпромторг совместно с автопромышленной отраслью разрабатывает комплексные меры поддержки российского автопрома на фоне санкций: «Мы сейчас формируем общую позицию с отраслью для того, чтобы вносить в правительство на последующее рассмотрение очередные пакеты поддержки».
Частично автопром уже получил поддержку от правительства РФ, например, была отсрочена уплата утилизационного сбора, предоставлена возможность льготного займа.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Референдум о конце войны. Что может пойти не так у Зеленского
|Очковтирательство и голимый пиар: эксперт объяснил, чем на самом деле являются гиперзвуковые руZZкие ракеты
|В Киеве и области снова полуторасуточный комендантский час: с 20:00 понедельника до 7:00 среды
|Кандидатский максимум: как Еврокомиссия будет подталкивать Украину к членству в ЕС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :