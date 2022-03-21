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ФЛПы опять могут платить налоги через «Дію»
17:48 21.03.2022 |
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Физическим лицам - предпринимателям вновь доступна услуга уплаты налогов в приложении "Дія".
Как передает Укринформ, об этом Министерство цифровой трансформации сообщает в Телеграмме.
С начала российского вторжения в Украину службы нацбезопасности отключили все госреестры, чтобы защитить данные украинцев.
Совместно с Государственной налоговой службой удалось возобновить работу комплекса реестров, причастных к налоговым услугам.
Таким образом, ФЛП 1-3 групп без наемных работников на упрощенной системе налогообложения теперь снова могут уплатить налоги за несколько кликов в приложении "Действие".
Чтобы уплатить налоги ФЛП через "Действие", в приложении следует сначала нажать "Услуги", затем - "Налоги ФЛП". Далее необходимо выбрать "Уплату налогов и сборов". Следующий шаг - выбрать налог и период, за который производится оплата, и нажать "Уплатить".
Как сообщал Укринформ, жители регионов, где продолжаются самые активные бои, могут получить 6,5 тыс. грн в рамках "поддержки". Подать заявку можно даже если уже получена помощь за вакцинацию против COVID-19.
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