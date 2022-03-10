Американские производители обуви Skechers и Crocs присоединились к бойкоту России.

На сайте Skechers сообщается, что компания приостановила поставки обуви в Россию из-за войны в Украине и выделяет $500 000 гуманитарной помощи для гуманитарных организаций, работающих в Украине. Среди них - детский сад Тиква в Одессе.

Компания рассматривает возможность передать обувь и носки для украинских беженцев, общее количество которых уже превышает 2 млн человек.

Crocs, Inc. тоже сообщила, что решила приостановить свою деятельность в России, включая онлайн-продажу и розничную торговлю. В то же время компания продолжит платить зарплату своим работникам в России.

Компания сделает пожертвование в пользу ЮНИСЕФ для оказания гуманитарной помощи детям и семьям перемещенных лиц.