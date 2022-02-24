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АЗС ограничивают продажу топлива «в одни руки»
16:25 24.02.2022 |
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АЗС ОККО и WOG заявили, что ограничивают продажу топлива на одно авто до 20 литров.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"В целях обеспечения возможности приоритетной заправки специальных служб и служб критической инфраструктуры наша компания приняла решение ограничить объем заправки - до 20 литров. То есть 20 литров - это максимум, который мы будем отпускать на одно авто", - отметили в ОККО.
Кроме того, транспортные средства спецслужб и критической инфраструктуры будут заправляться вне очереди.
Аналогичное сообщение сделать в WOG - они тоже ограничивают заправки до 20 литров на один частный автомобиль и будут пускать спецслужбы без очередей.
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