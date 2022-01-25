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Топливо подорожало в розничных сетях 25 января
12:34 25.01.2022 |
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С 24 по 25 января средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 51 коп./л и составила 31,26 грн/л, бензин А-95 подорожал на 47 коп./л — до 32,14 грн/л, а дизельное топливо — на 55 коп./л, до 31,41 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлив 24 января в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.
В частности, на WOG и ОККО бензины марки А-92 и А-95 подорожали на 1,33-1,51 грн/л, до 33,50 и 34,25 грн/л соответственно. При этом дизельное топливо в этих сетях прибавило 1,68 грн/л, до 33,84 грн/л.
На станциях сети KLO бензины подорожали на 1,2-1,24 грн/л: бензин А-92 — до 32,99 грн/л, бензин А-95 — до 33,79 грн/л. Цена ДТ выросла на 1,6 грн/л, до 33,69 грн/л. Бензины в сети SOCAR подорожали на 1,33-1,5 грн/л.
Сети Shell, «БРСМ-Нафта», «Параллель», «Автотранс», UPG, «Автопорт», Mango и другие повысили цены на топливо в пределах 0,3-1,85 грн/л (см. таблицу).
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 24 по 25 января, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
33,50
|
1,51
|
34,25
|
1,33
|
33,84
|
1,68
|
WOG
|
33,50
|
1,51
|
34,25
|
1,33
|
33,84
|
1,68
|
Авиас
|
29,95
|
0,00
|
30,95
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
30,00
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
AMIC
|
32,42
|
1,14
|
33,42
|
1,21
|
32,93
|
1,35
|
Shell
|
32,54
|
0,15
|
32,94
|
0,02
|
32,41
|
0,25
|
SOCAR
|
33,98
|
1,50
|
34,25
|
1,33
|
35,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
30,22
|
0,37
|
31,22
|
0,37
|
30,00
|
0,21
|
KLO
|
32,99
|
1,20
|
33,79
|
1,24
|
33,69
|
1,60
|
Параллель
|
33,95
|
1,36
|
34,25
|
1,35
|
35,99
|
1,00
|
Автотранс
|
33,48
|
1,50
|
33,98
|
1,50
|
33,68
|
1,70
|
UPG
|
32,40
|
0,70
|
33,40
|
0,70
|
31,80
|
0,80
|
Рур груп
|
33,50
|
1,51
|
34,25
|
1,36
|
33,84
|
1,85
|
Катрал
|
31,99
|
0,40
|
32,97
|
0,40
|
31,39
|
0,40
|
Chipo
|
31,07
|
0,00
|
31,76
|
0,00
|
30,79
|
0,00
|
Авантаж 7
|
29,95
|
0,00
|
30,95
|
0,00
|
29,35
|
0,00
|
Marshal
|
29,30
|
0,00
|
30,30
|
0,00
|
28,40
|
0,00
|
Mango
|
30,49
|
0,50
|
31,49
|
0,50
|
30,48
|
0,50
|
Motto
|
30,15
|
0,29
|
31,02
|
0,29
|
29,96
|
0,33
|
Средняя цена в Украине:
|
31,26
|
0,51
|
32,14
|
0,47
|
31,41
|
0,55
|
|
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