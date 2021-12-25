Рост курса доллара на межбанке 24 декабря был связан с крупным траншем НДС-возмещения

Дмитрий Кругликов / UBR.ua

Несмотря на укрепление гривны в первой половине дня в пятницу, в дальнейшем котировки начали расти. На новой неделе финансисты ожидают продолжения тенденции на рост котировок.

Официальный курс доллара на вторник, 28 декабря, установлен Нацбанком на уровне 27,23 грн/$, что на 4 копейки ниже показателей пятницы.

Евро подешевеет на 3 копейки, до 30,81 грн/€.

Курс на межбанке

Последние торги на межбанке уходящей недели, 24 декабря, открывались в рамках 27,19-27,25 грн/$. По словам директора департамента казначейских операций Юнекс Банка Анны Золотько, в начале сессии активность участников рынка была очень слабой - котировки практически не двигались.

Однако по мере выхода на рынок новых участников предложение инвалюты начало преобладать, что спровоцировало плавное укрепление гривны.

Минимальный значений дня - 27,2-27,21 грн/$ - курс достиг около полудня.

Ниже этих отметок котировки опуститься не смогли из-за возросшего спроса, так как именно на этом уровне курса активизировались покупатели.

"Котировки начали плавно расти. После обеда объем предложения иностранной валюты ощутимо сократился, что было связано в основном с крупным траншем НДС-возмещения. Сегодня Госказначейство перечислило экспортерам по этой статье 2,1 млрд грн", - указала Золотько.

Еще ускорил рост котировок возникший на рынке дисбаланс. Как поясняет казначей, к 15 часам котировки поднялись до уровня 27,23-27,25 грн/$ и удерживались в этом диапазоне вплоть до завершения сессии TOD (расчеты день в день).

"В целом сегодняшние торги прошли очень спокойно и с минимальной волатильностью. Разница между максимальным и минимальным курсом оставила всего 5 копеек, что непривычно низкий показатель для торгов последних недель", - указала банкир.

В общей сложности в Bloomberg за день прошло сделок на $169 млн - это, говорит Золотько, также существенно ниже средних показателей пятницы.

Относительно первых торгов следующей недели, во вторник, Золотько ожидает продолжения тенденции к постепенному росту котировок. Она считает, что это будет связано с крупными выплатами НДС-возмещения экспортерам.

По ее оценкам, торги вторника пройдут в рамках 27,2-27,42 грн/$.