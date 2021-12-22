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Справочный курс гривны 20 декабря понижен на 4,28 коп до 27,2839 грн/$1
12:32 22.12.2021 |
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Национальный банк 22 декабря повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 2.89 коп. до 27.2411 UAH/USD.
|Показатель
|21.12.2021
|22.12.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.2700
|27.2411
|0.106
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