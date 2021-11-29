Финансовые новости
- |
- 29.11.21
- |
- 22:42
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Уровень теневой экономики за год не изменился: все те же 31% ВВП – Минэкономики
19:54 29.11.2021 |
---
Уровень теневой экономики в первом полугодии 2021 года составлял 31% от официального ВВП и не изменился по сравнению с январем-июнем прошлого года. Об этом сообщает министерство экономики.
Стабильность уровня теневой экономики является следствием прежде всего приспособления предприятий к работе в сложных условиях карантинных ограничений, а также их переключения на новые схемы ухода в тень, объясняют в министерстве.
Тенденция к росту тенизации экономики формируется, в первую очередь, в условиях неблагоприятного инвестиционного и бизнес-климата в стране.
В то же время, позитивные ожидания относительно условий деловой активности, а также результатов вводимых правительством реформ стимулируют население и компании к расширению деятельности в легальном секторе.
Однако создание благоприятных условий и эффективной институциональной среды тормозится непреодолимыми системными факторами.
Среди таких факторов министерство отмечает низкий уровень защиты прав собственности, в том числе интеллектуальной, низкий уровень ликвидности фондового рынка, несовершенство судебной системы, высокий уровень коррупции и наличие неподконтрольных территорий.
Постоянное изменение источников тенизации деятельности требует постоянного усовершенствования как методов выявления и преодоления этого явления, так и методов оценки его уровня, уверены в министерстве.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Блинкен едет в турне: Как НАТО будет удерживать Россию от нападения на Украину
|Почему Кабмин тормозил с бюджетом
|Госпереворот готовили сотрудник ФСБ и три перебежчика из МВД - СМИ
|Позитив недели. ВСУ отрабатывают новую тактику применения «Байрактаров» и «Джавелинов»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :