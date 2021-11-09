Грузовые перевозки по Днепру в этом году выросли на 35%

Объем грузовых перевозок по Днепру за январь-октябрь 2021 года составил 11,62 млн тонн, что на 35% больше (или на 3,01 млн тонн), чем за аналогичный период 2020 года.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба ГП "Администрация морских портов Украины".

Отмечается, что по данным речной информационной службы Украины (РИС) филиала «Дельта-Лоцман», в январе-октябре 2021 года по Днепру было совершено 13 342 рейса, на 45,65% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было выполнено 9 160 рейсов.

Основная доля перевезенных грузов - это строительные грузы, объемы транспортировки которых выросли на 84,4% - до 7,93 млн тонн. На втором месте - зерновые грузы, объем перевозки которых уменьшился по сравнению с показателем прошлого года на 6,6% и составил 2,57 млн ​​тонн.

Кроме того, по Днепру активно перевозят металлопродукцию. За январь - октябрь 2021 года объемы перевозки металла достигли 1,08 млн тонн, что на 27,8% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Как сообщал Укринформ, открытие навигации на судоходных шлюзах Днепровского каскада в 2021 году состоялось 10 марта.