Телеканал «Белсат» объявлен в Беларуси экстремистским формированием

Министерство внутренних дел Беларуси запретило деятельность телеканала "Белсат", включив его в список "экстремистских формирований". "Решением министерства внутренних дел признаны экстремистским формированием и запрещена деятельность на территории Республики Беларусь группы граждан, объединенных посредством интернет-ресурсов "Белсат", - говорится в сообщении МВД, опубликованном в его Telegram-канале в среду, 3 ноября.

27 июля суд в Гомеле признал сайт и соцсети телеканала "Белсат" экстремистскими.

В феврале 2021 года суд в Минске назначил по два года лишения свободы журналисткам телеканала Дарье Чульцовой и Екатерине Андреевой. Их обвинили в активном участии и руководстве "групповыми действиями, грубо нарушающими общественный порядок", которые повлекли за собой нарушение работы общественного транспорта. Андреева и Чульцова были задержаны 15 ноября 2020 года во время акции протеста в Минске, когда они вели прямую трансляцию из квартиры.

После включения ресурсов "Белсат" в перечень "экстремистских" этот список насчитывает уже 11 инициатив и групп, объединенных посредством Telegram-каналов и чатов.

Перечень составляется на основании постановления Совета министров Беларуси "О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма", принятого 12 октября. Создатели, организаторы и участники формирований, признанных экстремистскими, будут привлекаться к уголовной ответственности, им грозит лишение свободы сроком до 10 лет.