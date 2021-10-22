BMW улучшила «заряженный» хэтчбек M135i xDrive

Хэтчбек BMW M135i xDrive пережил небольшое техническое обновление. Компакту перекалибровали подвеску, что уменьшило крены в поворотах, и перенастроили аудиосистему для более достоверной имитации звука двигателя в салоне. Сама же силовая установка осталась без изменений: это «турбочетверка» M Performance от X2 M35i, развивающая 306 сил и 450 Нм момента.

Если в двух словах, то доработки BMW M135i xDrive свелись к тонкой настройке шасси. Например, увеличился развал передних колёс, то есть машина легче противостоит действию поперечных сил. Рычаги передней подвески обзавелись новыми гидроопорами, а точки крепления задних вообще пришлось полностью переделать. Заодно хэтчбеку перекалибровали пружины и амортизаторы, что вылилось в заметное уменьшение кренов и повышение остроты реакций.

В остальном же всё осталось без изменений. Машину приводит в движение «турбочетверка» 2.0 от X2 M35i, развивающая 306 сил и 450 Нм момента. Коробка - восьмидиапазонный автомат Steptronic Sport с интегрированным дифференциалом Torsen (коэффициент блокировки 36% на разгоне и 26% на торможении). Хэтчбек «в базе» оснащен антипробуксовочной системой ARB от i3, функцией Performance Control, выборочно подмораживающей колеса для повышения маневренности, рулевым управлением и тормозами M Sport.

За характерный саундтрек по-прежнему отвечает двойной выхлоп со сниженным противодавлением, причем в салоне звук усиливается через динамики аудиосистемы. И здесь тоже нашлось место улучшениям. По словам производителя, имитация стала более достоверной, а ещё специально для M135i xDrive создали звуковую композицию, сопровождающую запуск двигателя. Наконец, хэтчбек получил новые цвета кузова: желтый Sao Paulo Yellow, оранжевый Frozen Orange и серый Frozen Pure Grey.



