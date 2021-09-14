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Общественный транспорт с начала года подорожал на 25%
17:31 14.09.2021 |
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Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине за январь-август 2021 года. Тарифы на проезд в городском транспорте выросли за восемь месяцев на 24,7% - с 5,5 гривен до 6,9 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госстата.
По данным статистического ведомства, самая высокая стоимость проезда в Ивано-Франковской области, где билет подорожал на 66,7% с 6,0 гривен до 10,0 гривен и Львовской области, где билет подорожал на 42,9% с 7,0 гривен до 10 гривен.
Далее идут Донецкая область (подорожание на 39,5% до 9,5 гривен) и Винницкая область (подорожание на 85,6% до 8,0 гривен). В Киеве стоимость осталась на уровне 8,0 гривен.
Самая низкая стоимость проезда в Волынской, Сумской (4,0 гривен) и Херсонской областях (3,1 гривен). Данные по Закарпатской области отсутствуют.
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