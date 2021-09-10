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За неделю (3-10 сентября) топливо в рознице подорожало на 15-60 коп/л
11:35 10.09.2021 |
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За неделю (3-10 сентября), средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 6 коп./л и составила 28,91 грн/л, бензин А-95 подорожал также на 19 коп./л — до 29,87 грн/л, а дизельное топливо — на 24 коп./л, до 28,15 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлив в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.
В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подорожал на 41 коп./л, до 30,94 грн/л, дизельное топливо — на 58 коп./л, до 28,69 грн/л. В сети AMIC цены на бензины выросли в среднем на 24-41 коп./л, а ДТ — на 37 коп./л.
SOCAR повысила стоимость бензинов на 41-50 коп./л.
В сети BVS бензин А-92 подорожал до 29,29 грн/л (+50 коп./л), А-95 — до 30,19 грн/л (+40 коп./л) и ДТ — до 28,19 грн/л (+40 коп./л).
Такие сети как Shell, «БРСМ-Нафта», KLO, «Параллель», UPG, «Рур груп», «Автопорт», Motto и др. подняли цены на топливо в пределах 15-60 коп./л (см. табл).
В то же время бензины на станциях сети Prime подешевели на 50 коп/л, а дизельное топливо подорожало на 40 коп/л.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 3 на 10 сентября, грн/л:
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
29,99
|
0,00
|
30,94
|
0,41
|
28,69
|
0,58
|
WOG
|
29,99
|
0,00
|
30,94
|
0,41
|
28,69
|
0,58
|
Авиас
|
27,95
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
28,00
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
AMIC
|
29,65
|
0,24
|
30,63
|
0,41
|
28,30
|
0,37
|
Shell
|
30,19
|
0,40
|
30,94
|
0,41
|
28,69
|
0,58
|
SOCAR
|
30,48
|
0,50
|
30,94
|
0,41
|
32,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
28,10
|
0,00
|
29,10
|
0,00
|
26,68
|
0,14
|
KLO
|
29,89
|
0,00
|
30,39
|
0,20
|
28,29
|
0,40
|
Параллель
|
29,99
|
0,00
|
30,94
|
0,41
|
30,49
|
0,50
|
Автотранс
|
29,18
|
0,20
|
30,48
|
0,50
|
28,58
|
0,60
|
UPG
|
29,30
|
0,00
|
30,30
|
0,00
|
26,90
|
0,50
|
SUNOIL
|
28,53
|
0,00
|
29,53
|
0,00
|
28,02
|
0,00
|
BVS
|
29,29
|
0,50
|
30,19
|
0,40
|
28,29
|
0,50
|
Chipo
|
29,00
|
0,22
|
30,00
|
0,22
|
27,56
|
0,24
|
Авантаж 7
|
27,95
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
26,35
|
0,00
|
Prime
|
29,50
|
-0,50
|
30,50
|
-0,50
|
26,70
|
0,40
|
Marshal
|
27,90
|
0,00
|
28,90
|
0,00
|
26,60
|
0,50
|
Mango
|
28,29
|
0,30
|
29,29
|
0,30
|
26,69
|
0,20
|
Motto
|
28,11
|
0,13
|
29,08
|
0,17
|
26,61
|
-0,08
|
Средняя цена в Украине:
|
28,91
|
0,06
|
29,87
|
0,19
|
28,15
|
0,24
Как сообщал enkorr, 3 сентября Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизтоплива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Расчетная цена для бензина повышена до 25,94 грн/л, для дизтоплива — до 21,69 грн/л. Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 30,94 грн/л, на «обычное» дизтопливо — 28,69 грн/л.
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