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SpaceX еженедельно выпускает 5 тыс. терминалов Starlink, но этого слишком мало
17:25 09.09.2021 |
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По сообщениям сетевых источников аэрокосмическая компания SpaceX еженедельно выпускает около 5 тыс. терминалов для подключения к спутниковому интернету Starlink. Несмотря на это, SpaceX намерена нарастить объём производства к концу этого года, чтобы удовлетворить огромный спрос. По данным SpaceX, в настоящее время компания имеет около 600 тыс. предварительных заказов на подключение к сети Starlink.
Именно такие цифры озвучил финансовый директор SpaceX Брет Джонсен (Bret Johnsen) на конференции Satellite 2021, которая прошла на этой неделе в США. Получается, что при нынешнем уровне поставок терминалов SpaceX, потребуется более двух лет, чтобы подключить к системе Starlink всех, кто уже подал заявки. А ведь в будущем их будет становиться всё больше. Такое длительное ожидание вряд ли обрадует потенциальных клиентов компании, поскольку многие из них в настоящее время не имеют доступа ни к какому скоростному интернету и хотели бы скорее это исправить.
Хорошая новость заключается в том, что в ближайшие месяцы SpaceX намерена нарастить объём производства терминалов Starlink «в несколько раз». Ранее компания говорила, что ограниченное производство терминалов обусловлено глобальным дефицитом чипов, который наблюдается в последние месяцы по всему миру и негативно влияет на разные отрасли. Отметим, что производство терминалов является достаточно дорогостоящим процессом. Согласно имеющимся данным, производство первых экземпляров обходилось SpaceX в $3000 за устройство и лишь со временем компания смогла снизить себестоимость сначала до $1500, а позднее до $1300.
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