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Справочный курс гривны 1 сентября понижен на 9,96 коп до 26,8838 грн/$1
12:30 01.09.2021 |
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Национальный банк 1 сентября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 9.96 коп. до 26.8838 UAH/USD.
|Показатель
|31.08.2021
|01.09.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.8838
|26.9834
|0.37
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