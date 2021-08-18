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Samsung задействовала ИИ для проектирования мобильных процессоров
17:18 18.08.2021 |
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Корпорация Samsung начала использовать искусственный интеллект для автоматизации процесса разработки компьютерных микросхем. Это один из первых производителей полупроводников, применяющий ИИ для создания своих чипов, пишет Wired.
Южнокорейская корпорация использует программное обеспечение компании Synopsys, ведущего производителя систем автоматизированного проектирования микросхем для производителей полупроводников.
«То, что вы видите здесь, - это первый реальный коммерческий процессор, спроектированный искусственным интеллектом», - сказал председатель и соруководитель Synopsys Аарт де Геус.
Представитель Samsung подтвердил, что они используют программное обеспечение Synopsys AI для создания своих чипов Exynos, на базе которых разрабатываются смартфоны Galaxy. Компания не подтвердила, запущены ли в производство микросхемы, спроектированные искусственным интеллектом, и в каких продуктах они могут появиться.
По мнению отраслевых экспертов, инструмент Synopsys ускорит разработку чипов и позволит открыть новые конструкции микросхем. Это может произойти благодаря многолетним разработкам передовых полупроводниковых приборов, которые можно использовать как данные для обучения алгоритма искусственного интеллекта, считают они.
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