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«Энергоатом» столкнулся со сложностями при запуске хранилища ядерного топлива
23:19 11.08.2021 |
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Государственная инспекция ядерного регулирования (ГИЯРУ) не может выдать «Энергоатому» отдельное разрешение на ввод в эксплуатацию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).
Об этом говорится в письме главы ГИЯРУ Григория Плачкова в адрес премьер-министра Дениса Шмыгаля от 2 августа, пишут Наші гроші.
Согласно тексту письма, сейчас Ривненская, Хмельницкая и Южно-Украинская АЭС не готовы к отгрузке отработанного ядерного топлива для его перевозки на долгосрочное хранение на площадку ЦХОЯТ. Это связано с состоянием разработки и согласования целого ряда документов. Поэтому ГИЯРУ не может выдать отдельное разрешение на ввод в эксплуатацию ЦХОЯТ.
Кроме того, глава ГИЯРУ указывает, что "Энергоатом", как лицензиат должен иметь финансовые, материальные и другие ресурсы для поддержания необходимого уровня безопасности, в соответствии с требованиям лицензии. Однако финплан компании на 2021 год до сих пор не утвержден.
Согласно письму председателя ГИЯРУ, при этом систематически не выполняются ремонты дизель-генераторов резервных дизельных электростанций (ДГ РДЭС) Запорожской АЭС, что создает риски для своевременного выхода блоков №2,4 с ремонтов и беспроблемного прохождения осенне-зимнего периода.
В-третьих, Плачков утверждает, что систематически не выполняется Комплексная (сводная) программа повышения безопасности энергоблоков атомных электростанций.
В свою очередь "Энергоатом" в письме к американской Holtec International от 3 августа констатирует , что проект ЦХОЯТ реализуется с длительной задержкой из-за сроков поставки вспомогательного оборудования для аттестации технологии сварки, системы контроля герметичности, системы раскрытия сварных швов и неоднократных осложнений, обусловленных результатами испытаний оборудования в рамках реализации технологии Holtec на площадках АЭС.
Кроме того, "Энергоатом" отметил, что на сегодня все еще остаются открытыми 14 актов несоответствий с 24 которые были составлены по результатам проведенных на энергоблоках индивидуальных испытаний оборудования Holtec International.
В ответе Holtec International от 6 августа говорится, что практически все задержки, о которых говорится в письме от "Энергоатома", являются типичными при внедрении совершенно новой и комплексной технологии.
Компания отметила, что, учитывая сложность технологии пусконаладочные испытания лучше было начать значительно раньше, но этого не произошло из-за невозможности привлечения представителей украинской стороны или ограничения доступа к энергоблокам АЭС Украины в то время.
Holtec также указывает, что в течение более полутора лет оплата утвержденных и оформленных инвойсов происходит со значительными задержками. На дату письма, она ждала оплату инвойсов на общую сумму более $14 млн. Некоторые из инвойсов представлены более трех месяцев назад.
Как сообщалось, министр энергетики Герман Галущенко в конце июля заявлял, что Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) официально откроют ориентировочно ко Дню независимости - 24 августа.
Ранее и.о. президента "Энергоатома" Петр Котин заявлял, что первая партия отработанного ядерного топлива, согласно графику, должна поступить в ЦХОЯТ в апреле 2021 года. Позднее он говорил о втором квартале 2021 года, после окончания строительства 43-километровой железнодорожной колеи до ЦХОЯТ.
Напомним, "Энергоатом" просил у Кабмина право не получать разрешительные документы от Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, если закупка строительных работ является государственной тайной. Речь шла о ЦХОЯТ. В мае 2021 года Кабмин включил его ввод в эксплуатацию в перечень мероприятий к празднованию 30-й годовщины Независимости.
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